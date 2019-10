In arrivo il concorso per il direttore della Bertoliana

Trenta nuove assunzioni sono state decise mercoledì mattina dalla giunta comunale di Vicenza su proposta dell’assessore alle risorse umane Valeria Porelli. Si tratta di assunzioni che integrano quelle già annunciate a luglio, andando a completare il quadro del fabbisogno di personale per il prossimo triennio.

Tre assunzioni riguardano altrettante figure dirigenziali.

“Abbiamo anzitutto previsto – ha annunciato l’assessore Porelli – un concorso a tempo indeterminato per il dirigente della biblioteca civica Bertoliana, ruolo oggi ricoperto ad interim dal direttore del servizio Attività culturali e museali. Si tratta di una scelta strategica che punta all’individuazione di un esperto nelle materie proprie di una grande e moderna biblioteca, a partire da quelle archivistiche. Il nuovo direttore, infatti, sarà coinvolto in prima persona in uno dei progetti cardine di questa amministrazione, ovvero la realizzazione della nuova Bertoliana”.

Le altre due nuove figure dirigenziali andranno a ricoprire il ruolo di dirigente del servizio Anagrafe, stato civile, elettorale – ufficio statistica (concorso pubblico a tempo indeterminato), e del Servizio informatico comunale (assunzione a tempo determinato, in sostituzione del posto inizialmente previsto per la dirigenza del servizio Protezione civile, prevenzione e sicurezza).

“Per quanto riguarda il personale di comparto – ha aggiunto l’assessore Porelli – abbiamo previsto una serie di assunzioni che riguardano il mondo della scuola, prediligendo, in controtendenza rispetto al passato, il tempo indeterminato sul determinato, con l’obiettivo di dare la doverosa continuità al servizio”.

Nel dettaglio, già quest’anno è prevista l’assunzione a tempo indeterminato di sei insegnanti di scuola d’infanzia (categoria C) mediante concorso pubblico, previa verifica di graduatorie già esistenti nell’ente. Si tratta di assunzioni relative a posti divenuti vacanti per cessazione dal servizio per dimissioni volontarie.

Inoltre, avendo completato la procedura di stabilizzazione con l’assunzione di tutti gli aventi diritto, fatta eccezione per due rinunciatari, per far fronte alle esigenze delle scuole dell’infanzia comunali e degli asili nido, si è stabilito di procedere, nel corso del 2020, alla selezione pubblica di 20 addetti ai servizi scolastici (categoria A), di cui due a tempo pieno e 18 part time. Saranno tutti assunti a tempo indeterminato. Già quest’anno, infine, è prevista l’assunzione con concorso pubblico (previo esperimento della procedura di mobilità volontaria) di un istruttore direttivo di polizia locale di categoria D, per sostituire un dipendente che si è dimesso volontariamente.