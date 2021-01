In arrivo due nuove webcam che riprenderanno la Basilica palladiana e Palazzo Chiericati

Sono in arrivo due nuove webcam per la trasmissione in diretta di immagini della Basilica palladiana e di Palazzo Chiericati.

La giunta comunale ha infatti accettato la proposta della ditta VisioRay srl di Catanzaro che fornirà due webcam ad alta definizione in comodato d’uso gratuito.

Il collegamento alle webcam sarà attivato dal sito del Comune www.comune.vicenza.it dove attualmente è possibile visualizzare piazza dei Signori tramite la telecamera già esistente (https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/turismo.php/vieni_a_vicenza/web_cam).

Quest’ultima, ormai obsoleta, verrà sostituita dalla nuova strumentazione.

Le immagini verranno trasmesse anche nel sito www.skylinewebcams.com che diffonde immagini in diretta di luoghi d’arte e di interesse turistico provenienti da tutto il mondo.

La ditta fornirà gli strumenti e l’assistenza da remoto per l’installazione.

Il Comune non sosterrà alcuna spesa.

Le telecamere saranno attive tra circa due mesi.