In Alto Adige chisure alle 22 e impianti sciistici aperti: merito dell’autonomia

Nella foto: il presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher

In Alto Adige i ristoranti rimarranno aperti fino alle ore 22, i bar fino alle 20, vi sarà il coprifuoco tra le ore 23 e le 5 del mattino e la didattica a distanza è abbassata al 50% nelle scuole superiori. La Provincia Autonoma di Bolzano, in virtù della legge provinciale di maggio e dell’autonomia, posticipa l’orario di chiusura degli esercizi pubblici rispetto a quanto previsto dal Dpcm del Governo. Inoltre, dalle ore 18 cibi e bevande potranno essere serviti solo ai tavoli (massimo 4 persone per tavolo) e vigera’ il divieto di consumazione in piedi anche all’aperto.

Restano chiuse palestre e piscine, eccezion fatta per gli allenamenti organizzati delle società di nuoto affiliate alla federazione.