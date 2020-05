In 3 su una Smart e con patente falsa: denuncia e multa

I carabinieri di Rosà, hanno fermato una Smart, con tre persone a bordo. Il conducente, A.C. romeno 22enne, ha esibito come documento per l’identificazione, una patente di guida svedese che è risultata falsa. Per questo l’uomo è stato denunciato per il reato di uso di atto falso. Oltre alle sanzioni previste dal codice della strada per aver viaggiato in tre su un’autovettura omologata per due, tutti e tre gli occupanti, sono stati multati per aver violato le norme per il contenimento della diffusione del covid-19.