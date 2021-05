In 1300 al Campo San Giuliano per gli assoluti veneti di atletica

Saranno 1300 gli atleti in gara oggi ai campionati regionali assoluti e promesse, in rappresentanza di circa 70 società. Le gare si terranno al Cmapo San Giuliano di Mestre, sotto l’organizzazione del Gruppo Atletico Coin e dell’Athlon San Giuliano. Tanti i protagonisti attesi in questa due giorni di atletica. Trentaquattro i premi in palio nella categoria assoluti (17 al maschile e 17 al femminile) e altrettanti nella categoria promesse (20-22 anni). Gare al via oggi alle 15.15, mentre domani si inizierà alle 9.45. In concomitanza, domani, allo stadio di Abano Terme, si correranno anche i campionati regionali “open” di marcia.

Il nome più caldo, in questo momento, è quello della saltatrice con l’asta Elisa Molinarolo (Atletica Riviera del Brenta): la saltatrice torna in gara a due settimane dal 4.55 realizzato a Firenze, terza prestazione italiana di sempre. In gara con lei ci sarà anche Chiara Centenaro (Atletica Noale), campionessa italiana per la categoria allieve nel 2020, già capace di un 3.90 quest’anno.

Altra atleta attesa è la junior Greta Brugnolo (Atletica Riviera del Brenta), che correrà nei 100 ostacoli ma che ha fatto da poco realizzare un 13.39 nel salto triplo. Nel lungo spazio per la vicentina Arianna Battistella (Atletica Vicentina), che cerca conferme dopo aver realizzato un 6.37 in stagione.

Doppio impegno per Riccardo Tamassia (Trevisatletica): correrà gli 800 e i 1500 metri, dopo che in questa seconda distanza giusto mercoledì ha fatto registrare un lodevole 3’43”62; attenzione però, perché negli 800 dovrà vedersela con Giovanni Lazzaro (Atletica Quinto Mastella). Altri nomi da seguire: al maschile, Manuel Lando (Atletica Vicentina) nel salto in alto e Andrea Marin (Atletica Vicentina) nel salto con l’asta; al femminile, Elisa Visentin (Atletica Biotekna) nei 200, Samantha Zago (Trevisatletica) nei 400, Lucrezia Sartori (G.A. Bassano) nel salto triplo e nel salto in lungo, Emily Conte (Atletica Riviera del Brenta) nel lancio del martello e del disco.

CAMPIONATO REGIONALE DI MARCIA

Domani, allo stadio delle Terme di Abano Terme, si correrà il campionato regionale “open” di marcia su pista. La manifestazione, organizzata dalla Vis Abano, assegnerà i titoli regionali per le categorie ragazzi, cadetti, allievi, juniores, promesse, assoluti e master. Circa 130 gli iscritti, compresa l’azzurrina Anna Ferrari (Atletica Riviera del Brenta) reduce dal 12° posto ottenuto nella gara juniores dei Campionati Europei a squadre di Podebrady (Repubblica Ceca).