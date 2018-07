IMPRESE – Matteo e Lorenzo, sulle tracce del viaggio di nonno Adolfo

Un viaggio della memoria

Nonno Adolfo alla stessa età di Lorenzo partì per un’ esperienza terribile che segnò la sua vita e quella di tantissimi altri giovani, strappati dalle proprie famiglie per combattere una guerra che nessuno ha mai voluto. “Noi scegliamo di andarci non solo per incontrare storici, archivisti e preziosi testimoni – spiegano i due ragazzi – partiamo per raccontare storie di persone comuni che incontreremo durante il nostro viaggio, che ci daranno informazioni utili semplicemente raccontandosi”. Entrambi avranno a disposizione un diario, proprio come quello che Adolfo ha utilizzato per raccontare la sua esperienza e lo sfrutteranno per annotare gli appunti di viaggio e soprattutto sentimenti e riflessioni, necessarie poi per sviluppare il film documentario. “Crediamo in questo progetto: per noi è la realizzazione di un sogno – spiegano – lo facciamo per Adolfo, per noi e per chi crede nella forza del Coraggio e delle buone Azioni positive come strumento efficace per costruire sentieri nuovi, riallacciare confini, acquisire consapevolezza e prendere pieno possesso della propria vite”. Ma Matteo e Lorenzo hanno deciso di rendere l’esperienza ancora più intensa e coinvolgente: “Sveleremo le tappe che percorreremo di volta in volta sulla pagina Facebook di Storie da Diffondere – spiegano – e sui nostri profili Instagram condividendo post, materiale fotografico, brevi video storytelling e dirette video. L’unico modo per colmare la curiosità è seguire con noi l’avventura vivendo assieme l’esperienza”!