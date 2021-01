Imprese, Confommercio Veneto: “Troppe sono in vendita, alto rischio”

‘Governo deve darci ossigeno per avere speranza di resistere’ Venezia – La situazione delle imprese commerciali in Veneto e’ tragica, e cio’ la rende “molto appettibile per certi soggetti che illegalmente possono aggredire il mercato, sapendo di avere di fronte imprenditori stanchi, snervati e in difficolta’”. Lo spiega alla ‘Dire’ Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, evidenziando che il rischio e’ alto perche’ “oggi fare impresa vuol dire avere solo preoccupazioni” e cosi’ capita che “davanti ad una offerta gli imprenditori sono disposti a lasciare, accordandosi magari per mantenere un posto di lavoro all’interno dell’impresa”. Quindi “ci sono molte

persone che vogliono vendere i loro negozi, c’e’ piu’ offerta che domanda”. E questo apre le porte a fenomeni pericolosi. “Le imprese sono vulnerabili, noi come associazione stiamo tenendo le antenne alte ma non possiamo dire che c’e’ qualcosa di illegale se qualcuno ha la disponibilita’ e acquista una attivita”, sottolinea Bertin. Certo e’ che “se perdiamo le imprese abbiamo perso la storia e la cultura di questo territorio, non solo in

ambito commerciale ma anche dei servizi e dell’artigianato”.

Quindi “il governo dovrebbe correre ai ripari anche per questa emergenza che si sovrappone alle tante situazioni di pericolo che abbiamo”. E dato che “tenerci in queste condizioni vuol dire renderci vulnerabili”, quello che ci vuole e’ una iniezione di liquidita’, perche’ le imprese “si sono gia’ indebitate e non hanno piu’ potere di accedere ad ulteriore credito”. Bisogna fare presto, conclude Bertin. “Quando parte una valanga e’ impossibile da fermare… Bisogna agire a priori, intervenire subito. Il governo deve capire che quando firma un decreto che prevede misure restrittive deve far arrivare i soldi nei conti correnti delle imprese il giorno prima delle chiusure. Deve darci ossigeno per darci la speranza di poter resistere”.