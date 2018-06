IMPRESE – 15mila km attraverso l’Europa per dare voce a lupi e orsi

Sarà un viaggio lungo 15.000 km in van, quello di Chiara Pozzobon e Marco Perencin attraverso 14 paesi d’Europa per raccogliere storie e testimonianze sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori: lupo, orso ma anche lince, gatto selvatico, lontra e ghiottone. Per imparare, dalle storie quotidiane, i tanti modi in cui le comunità affrontano con successo la vicinanza con specie animali spesso calunniate o peggio, considerate nocive e perseguitate nonostante la protezione accordata dalle leggi europee. È il progetto dei due “viaggiatori etici” sarà supportato dal Wwf che prenderà il via venerdì 15 giugno da Maserada sul Piave (TV). I due giovani veneti saranno impegnati per più di un anno, compresa una seconda parte italiana: “A distanza di pochi mesi della morte dell’ultimo esemplare maschio di rinoceronte settentrionale bianco, iniziamo il progetto WildRoads-coesistenza tra uomo e grandi carnivori – raccontano i due – percorreremo strade per la maggior parte lontane dai grandi centri urbani, stando a stretto contatto con la natura e le popolazioni di contadini e agricoltori. In questi luoghi potremo affrontare e approfondire il tema del rapporto tra uomo e grandi carnivori europei, ovvero lupo, orso, lince, gatto selvatico, lontra e ghiottone. Inoltre, potremo cogliere e raccontare modi di dire dei diversi villaggi, tecniche di adattamento e come i vari paesi colgono il sensibile mutamento climatico”, spiegano Chiara e Marco che già sono stati protagonisti lo scorso anno del tour in bicicletta “Dal Piave ai Sibillini”, viaggio dedicato ai territori, agli uomini e alle donne colpite dal terribile sisma del 2016. “La nostra idea di viaggio è molto semplice – dicono Chiara e Marco, che si è licenziato da un lavoro a tempo indeterminato per seguire l’avventura – vivere con lo stretto necessario, senza sprechi e senza cose inutili, considerando ogni particolare della vita e della natura non scontata. Nel viaggio dello scorso anno ci siamo resi conto che nulla è banale, come ad esempio l’acqua, una risorsa che spesso viene sperperata. Anche il nostro budget è molto basso: cercheremo di spendere in media 10 euro al giorno”. WildRoads passerà il confine italiano a Nord Est fino a raggiungere il confine Croazia/Slovenia. Successivamente si dirigerà verso Nord attraversando Slovenia, Austria, Slovacchia, Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia. Da qui Chiara e Marco raggiungeranno attraverso un traghetto la Finlandia e toccheranno infine il punto più a Nord della Norvegia: Capo Nord, circa a fine Agosto. Scenderanno poi lungo tutta la Norvegia, sfiorando la Svezia, e attraverseranno Danimarca, Germania e Austria rientrando per i mesi più freddi nel Nord-Est Italiano.

Dopo una breve pausa invernale, nella primavera del 2019 partirà la seconda parte del viaggio, che si svolgerà quasi totalmente in Italia, toccando in brevi tratti Francia e Svizzera. Lungo il percorso italiano saranno organizzati eventi e incontri grazie alla rete di WWF YOUng.