Imprenditore di origini vicentine muore in bici in Trentino

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

È morto per un malore sulla ciclabile all’altezza del bicigrill di Castelnuovo Vasco Faresin, 65 anni, noto imprenditore del settore tessile residente a Strigno (Trento). Era originario di Breganze, ma aveva stabilito la sua impresa in Valsugana.

L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando si è accasciato al suolo, forse colpito da un infarto, il 2 luglio, nel tardo pomeriggio. Sul posto sono subito giunti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. L’imprenditore non si è ripreso ed è deceduto sul posto.

Secondo quanto è emerso sarebbe stato vittima di un infarto. L’uomo era molto noto in tutto il Trentino per la sua attività imprenditoriale, la Sinergy di Scurelle. Un’azienda solida e florida con una quindicina di dipendenti che lavora soprattutto nel confezionamento di divise e capi militari.

Faresin è stato anche membro del direttivo del settore tessile di Confindustria. Era in pensione e dava una mano al figlio.

Martedì aveva inforcato la sua bicicletta per fare un giro sulla ciclabile della Valsugana. Non si sa se il malore sia stato provocato dallo sforzo o dalle alte temperature di questi giorni o da entrambi.