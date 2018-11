Imprenditore a 99 anni, Donazzan: “Tenacia e resistenza dei ragazzi del ’99”

È nato il 4 novembre, un anno dopo il Giorno della Vittoria, e incarna la tenacia e la resistenza dei ragazzi del ’99. E’ un onore e una gioia incontrare Ezio Cauzzo, il 99enne imprenditore di Sant’Anna Morosina. La sua vita e la sua tempra sono l’essenza dello spirito imprenditoriale e del dinamismo della gente veneta”. Così Elena Donazzan, assessore regionale al lavoro, commenta l’incontro odierno con Ezio Cauzzo, nella sua casa di Sant’Anna Morosina, frazione di San Giorgio in Bosco, dove gli ha fatto visita accompagnata dal sindaco Renato Miatello e dall’assessore alle attività produttive Fabio Miotti.

Classe 1919, Ezio Cauzzo a 99 anni compiuti è ancora un imprenditore in attività: commercia e consegna bombole a gas per uso domestico. Nella sua vita ha fatto il soldato (nella Cecoslovacchia occupata dai nazisti, durante la seconda guerra mondiale),il deportato (per due anni), e poi, in tempo di pace, il contadino, il fattorino, il trasportatore prima di frutta e poi di bombole di gas per uso domestico e poi il negoziante, attività che continua tuttora nonostante da ultimo la Motorizzazione civile gli abbia ritirato la patente per limiti di età.

Cavaliere della Repubblica dal 2014, fondatore e presidente della locale Associazione ex internati e dell’Associazione combattenti e reduci, Cauzzi non ha nessun intenzione di ritirarsi in ‘quiescenza’.

“Instancabile, ottimista, positivo, amante della Patria nel vero senso del termine – commenta l’assessore – Ezio è un esempio per tutti noi di positività e di impegno generoso. Non posso che augurargli di tagliare con la medesima energia e dinamismo il traguardo dei cent’anni: lo festeggeremo insieme, e alla grande”.

(Nella foto di gruppo, da sx a dx:

Fabio Miotti, Assessore Attività Produttive e Commercio San Giorgio in Bosco

Renato Miatello, Sindaco di San Giorgio in Bosco

Ezio Cauzzo

Elena Donazzan, assessore regionale

Emanuela Cauzzo, figlia di Ezio Cauzzo)