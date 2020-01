Imprenditore 38enne vicentino si toglie la vita

Un imprenditore di 38 anni residente a Torri di Quartesolo si è tolto la vita impiccandosi alle ore 13 di ieri, mercoledì 22 gennaio in via Camisana. Non sono note le cause dell’estremo gesto compiuto dal giovane, titolare di un’impresa che opera nel campo dell’edilizia. Sul posto per accertamenti i carabinieri di Torri di Quartesolo.