Importuna i clienti e dice: “Tanto la Polizia non mi fa niente”, ma poi viene denunciato

Si aggirava all’esterno del supermercato A&O di via dei Laghi a Vicenza, importunando i clienti e chiedendo in modo insistente e l’elemosina soprattutto a persone anziane. Un giovane nigeriano di 19 anni, O.F.,è stato intercettato e denunciato dalla Polizia di Stato di Vicenza ieri pomeriggio poco prima delle 16.

A chiedere l’intervento il direttore del supermercato, P.R. di 39 anni, che in seguito alle rimostranze dei clienti, ha deciso di uscire dal negozio ed ha invitato il 19enne ad allontanarsi. Con fare insistente e molesto, infatti, importunava le persone che entravano nel supermercato. Il direttore lo ha avvisato che avrebbe chiamato la polizia se avesse insistito con questo atteggiamento, ma il 19enne nigeriano, immigrato richiedente protezione internazionale, ha risposto che a lui la polizia non avrebbe fatto nulla ed ha anche afferrato e strattonato il direttore, i quale, dopo essersi divincolato ha chiamato il 113.

Il nigeriano si è dileguato inforcando una bicicletta ma è stato rintracciato poco lontano dalla polizia. Ha continuato con atteggiamento di sfida e si è rifiutato di fornire le proprie generalità per cui è identificato successivamente in questura e denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità e per molestie.