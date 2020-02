Impianti sportivi: in dirittura d’arrivo i lavori di sistemazione del campo da calcio di via Lago di Alleghe

Ieri mattina l’assessore allo sport si è recato in sopralluogo al campo da calcio di via Lago di Alleghe 18, nel quartiere di Laghetto, in occasione della conclusione di alcuni lavori di sistemazione eseguiti a cura e spese dell’asd Polisportiva Pedezzi in collaborazione con l’asd Vicenza Calcio Femminile. Era presente anche l’assessore al patrimonio.

“Il mio grazie va alle società Polisportiva Pedezzi e Vicenza Calcio Femminile che, per mezzo di loro risorse e volontari, hanno contribuito alla realizzazione di un progetto di risanamento di una struttura comunale a beneficio dell’intero quartiere – ha dichiarato l’assessore allo sport –. Non si tratta solo di un impianto sportivo ma di un centro di aggregazione degli abitanti della zona. Lo sport è, infatti, uno strumento sociale, che contribuisce alla formazione degli uomini e delle donne del domani”.

“Da abitante del quartiere ringrazio le società per l’ottimo lavoro a beneficio di una struttura che aveva bisogno di essere rimessa a nuovo – ha aggiunto l’assessore al patrimonio – nonché per i valori di cui si fa portavoce, a partire dall’accoglienza e dal clima che si respira, lontano dal puro agonismo. Inoltre, questo impianto non sarà a servizio solo del quartiere di Laghetto ma anche dei limitrofi Polegge e San Bortolo. Grazie a questo prezioso intervento, infine, la zona ne trarrà beneficio anche per la pulizia dell’area che si presentava in condizioni non ottimali e in relazione alle quali avevamo ricevuto molte segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere”.

La società, alla quale lo scorso novembre sono stati affidati i servizi di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia, piccola manutenzione del campo da calcio, fino a settembre 2020, ha provveduto alla sistemazione dell’impianto per una spesa complessiva di 5 mila euro circa.

Nel dettaglio, sono state sostituite le due porte da gioco, è stato ripristinato il manto erboso, sono state ritinteggiate le pareti degli spogliatoi, si è provveduto allo sfalcio dell’erba in corrispondenza della recinzione che delimita il campo.

È in fase di realizzazione anche un piccolo campo adiacente a quello principale (per ora in erba naturale) dove verranno praticati gli allenamenti del settore giovanile al fine di preservare il campo principale.

I prossimi lavori saranno destinati allo sfalcio dell’erba lato gradinate.

È stato individuato, inoltre, uno spazio adiacente agli spogliatoi per allestire un piccolo bar.