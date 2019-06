Impennate con la Ducati a Monte Berico, poi la folle fuga

Notte movimentata a Monte Berico quella appena passata. Poco prima delle 2 una pattuglia delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza in transito vicino a Piazzale della Vittoria, ha notato un motociclista a bordo di una Ducati impegnato in acrobazie, che impennava e andava a ‘ruota alta’ in direzione di viale X Giugno.

I poliziotti l’hanno inseguito, ma il motociclista si è dato alla fuga, percorrendo la discesa di Monte Berico, imboccando viale Risorgimento, poi via Boccaccio in senso contrario, quindi Martiri delle Foibe e via Vittime Civili di Guerra, per poi far perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno però rilevato il numero di targa. La moto risulta di proprietà di M.C. 37enne di Quinto Vicentino, pregiudicato per guida sotto l’effetto dell’alcool, che in quanto proprietario risponderà in solido.

Gli è stata elevata una serie di sanzioni che ammonta a 600 euro circa.