La dottoressa Viola: “Il coprifuoco si può tranquillamente spostare, potrebbe diluire persone ammassate perché devono tornare a casa alle 22”

La dottoressa Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova è stata interpellata ieri sera sul coprifuoco da Lilli Gruber nel corso della trasmissione 8 e Mezzo su La7 (guarda video):

“Il messaggio che va dato è quello di fare riaperture graduali per controllare l’effetto sull’andamento dei contagi. Abbiamo visto che le riaperture non stanno causando un aumento dei contagi, la situazione degli ospedali è molto buona e ci stiamo muovendo nel modo giusto. Dobbiamo aprire preferenzialmente le attività all’aperto per cui il coprifuoco si può tranquillamente spostare per un’ora o due ore perché questo aiuta l’economia e non causa rischio di maggior contagio, al contrario potrebbe avere l’effetto di diluire il numero di persone che altrimenti si trovano tutte ammassate nello stesso momento. Finiscono di lavorare alle 20 e dalle 20 alle 22 sono tutte ammassate a prendere l’aperitivo nello stesso momento”.