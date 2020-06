Immuni è la app più scaricata su iOS e Android

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Immuni è la app più scaricata sia su Apple store che su Google Play. Secondo quanto risulta ad AGI, l’app ha scalato le classifiche delle applicazioni con più download poco prima delle 24 ore dal lancio. L’app di contact tracing supera in questo momento diverse app molto popolari, come quella di Windtre (seconda in entrambe le classifiche) WhatsApp, Instagram e TikTok.

La app Immuni è stata scaricata 500.000 volte nelle prime 24 ore dal lancio. “Significa che l’applicazione è stata apprezzata nella sua semplicità e i cittadini ne hanno capito l’utilità”, ha detto al Tg1 il ministro per l’innovazione Paola Pisano dando i primi dati sull’utilizzo di Immuni per il tracciamento del Coronavirus. “Siamo tra i primi Paesi al mondo” e “il primo tra i grandi Paesi Ue” a usare simili tecnologie. La app, ha ricordato, “è stata sviluppata nel pieno rispetto della privacy”.