Imbrattano muro per promuovere youtuber: 4 ragazzi denunciati

Quattro giovanissimi vicentini residenti in città, due di 17 anni e due neo-diciottenni, sono stati denunciati in concorso per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, dopo essere stati sorpresi, ieri in tarda serata, a usare spray sulla parete di un edificio storico in pieno centro.

I quattro hanno utilizzato una mascherina di 50cmx50cm e dello spray per disegnare la scritta “Giammxoxo POLVERE YOUTUBE fuori il 31 01” sulla parere della chiesa in Stradella dei Filippini, al fine di promuovere, hanno dichiarato poi, l’uscita di un brano su youtube di cui sarebbero co-autori.

I giovani sono stati intercettati dagli agenti di polizia in Contrà San Marcello, poco lontano quindi dalla chiesa dei Filippini.

Avrebbero anche affermato di essere dispiaciuti e di voler riparare il danno, ma non hanno evitato la denuncia. L’aspetto per loro positivo è la pubblicità fornita dalla notizia di cronaca…