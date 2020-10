Il weekend della zucca: in centro a Vicenza il mercato di Campagna Amica

I piatti tipici dell’autunno vicentino sulle tavole dei cittadini, grazie alla rete dei mercati e degli agriturismi di Campagna Amica, nonché dei cuochi contadini, che abilmente trasformano i prodotti della terra in prelibatezze che arrivano dalla bocca al cuore, suscitando emozioni e ricordi.

“Con i prodotti che proponiamo vengono realizzati i piatti della tradizione vicentina – spiega il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – portate che non possono mancare sulle nostre tavole, capaci di trasmettere non solo sensazioni gustative straordinarie, ma soprattutto di rievocare ricordi di momenti trascorsi in famiglia. Il nostro obiettivo è proprio questo: trasmettere emozioni attraverso le eccellenze che ogni giorno produciamo attraverso il nostro lavoro nei campi”.

È proprio con questo spirito che questo weekend Coldiretti e Campagna Amica propongono il fine settimana dedicato alla zucca. Mercati ed agriturismi, quindi, si tingeranno di arancio. Complice la ricorrenza di Halloween, produttori ed operatori agrituristici durante il fine settimana accoglieranno consumatori, clienti grandi e piccoli nei mercati di Campagna Amica e negli agriturismi di Coldiretti con dimostrazioni di intaglio, intrattenimenti e giochi per i piccoli, preparazione di menù a base di zucca con consegna anche a domicilio.

Videoricette, laboratori per bambini e pranzi a base dell’ortaggio più colorato ed allegro della stagione, accompagneranno la giornata di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre. Ed a queste attività si aggiunge un’importante presenza nei social. Sabato 31 ottobre sarà difficile non partecipare all’evento nella pagina Facebook di Campagna Amica Vicenza: “Che zucconi? Quanto ne sai sulla zucca?” Dieta quiz test online con la dietista Natascia dell’Agli. Sabato e domenica, sempre nella pagina di Campagna Amica Vicenza, invece, sarà possibile cimentarsi con le videoricette della cuoca contadina Mirella dell’Agriturismo Da Pion di Marostica, nonché con il laboratorio didattico online de Il Mondo di Bu.

Da segnalare anche i laboratori didattici nelle fattorie con servizio di agritata per coinvolgere i bambini in soluzioni alternative al “dolcetto scherzetto” porta a porta, che ai tempi del Covid sono limitate. Molte delle abitudini vanno riviste secondo le nuove ordinanze e nel rispetto della sicurezza, ma se un po’ di libertà va sacrificata, la campagna viene in soccorso con ampi spazi e l’osservanza delle precauzioni applicate in un contesto naturale, all’aria aperta.

Ecco gli appuntamenti in calendario a Vicenza e provincia:

Sabato 31 ottobre 2020

Mercato coperto di Vicenza (Contra’ Cordenons 4)

Ore 10.00: video ricette ed esposizione di dolci a tema Halloween degli agriturismi di Campagna Amica (Le Poscole di Castelgomberto e Da Pion di Marostica) con distribuzione ricette della scuola di cucina per bambini “Il Mondo di Bu”

Domenica 1 novembre 2020

Agriturismo Da Pion (via Scomazzoni – Marostica): A pranzo con la zucca: vellutata che passione e dolce di zucca

Sabato 31 ottobre

Agriturismo El Gran (via Roma 66 – Villaverla): Che zucca!!! Proposte con la zucca da antipasto al dolce

Sabato 31 ottobre 2020

Ore 15-17: Fattoria didattica Hortus in Lab (Monticello Conte Otto): laboratorio di intaglio della zucca per bambini (numero chiuso)

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2020

Agriturismo Le Poscole al Canton (Via Canton – Castelgomberto): proposte con la zucca estratte dalla degustazione dedicata della scorsa settimana

Agriturismo Col Beretta (Via Travaglietta, 27 – Lepre di San Nazario Monte Grappa VI): W la zucca: bruschette, focaccia, ed un ricco menù a base di zucca.