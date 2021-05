Il vino “no gender” è firmato Renzo Rosso

Un vino rosè per combattere l’omofobia. Questa è l’idea del patron di Diesel Renzo Rosso, che lancia il suo vino “no gender”, senza genere ma con la firma: RRosé. Un po’ di Pinot nero, un po’ di Merlot e pure un po’ di Cabernet sauvignon. Il nuovo uscito dalle cantine Rosso ha un solo obiettivo: essere unico. Il nuovo vino, che sarà prodotto nella Diesel Farm, è un Rosato Veneto Igt. Il vino rosato è interamente biologico con affinamento sia in acciaio che in barrique. Il prodotto è in edizione limitata, saranno disponibili sul mercato infatti solo duemila bottiglie.v RRosé nell’idea dell’imprenditore vuole essere “la consapevolezza della libertà”. “Un’idea” che, come commenta lo stesso Renzo Rosso, “prende vita dalla volontà di sentirsi liberi dai limiti che ci poniamo ogni giorno. Non esistono sesso, cultura, religione. Non esiste la diversità. La chiave segreta della libertà è essere sé stessi”.