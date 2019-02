Il vicepremier Salvini a HIT SHOW in Fiera a Vicenza: tutte le informazioni sul Salone

Al via il Salone Internazionale di Caccia, Tiro Sportivo e Outdoor

Al quartiere fieristico di Vicenza fino a lunedì 11 febbraio. Tre giornate dedicate all’arte venatoria, tiro sportivo e vita all’aria aperta. Taglio del nastro alle 12.00 all’Area Outdoor Award (Hall 7/6) con i campioni italiani del tiro sportivo. ‘Outdoor Passion’ è il nuovo pay off che accompagna il logo del Salone.

Nel pomeriggio è attesa a HIT Show la visita del Ministro dell’Interno, Sen. Matteo Salvini.

In fiera protagonista un comparto economico che vale 7,3 miliardi di fatturato e oltre 87mila addetti

Al debutto l’area dedicata alle proposte d’abbigliamento del migliore made in Italy e l’articolata proposta di turismo venatorio

Si aprirà domani sabato 9 febbraio HIT Show 2019, il Salone Internazionale dedicato a caccia, tiro sportivo e outdoor che Italian Exhibition Group organizza nel quartiere fieristico di Vicenza fino a lunedì. Tre giornate dedicate al mondo venatorio e sportivo, 5 padiglioni e 36.000 mq che vedranno protagoniste le 430 imprese rappresentate.

Si svolgerà alla presenza di pluripremiati campioni azzurri del tiro sportivo il tradizionale taglio del nastro che darà il via alla nuova edizione, domani alle ore 12.00 presso l’Area Outdoor Awards (collegamento Hall 7/6).

Parteciperanno Ugo Ravanelli (Amministratore Delegato IEG), Francesco Rucco (Sindaco e Presidente Provincia Vicenza), Giuseppe Pan (Assessore Politiche Agricole, Caccia e Pesca Regione Veneto) e la Sen. Erika Stefani (Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie).

Presenti a HIT Show le principali associazioni industriali come ANPAM e CONARMI, del commercio, come ASSOARMIERI, le associazioni venatorie e le federazioni del tiro.

Proprio nell’ultima edizione di HIT Show, ANPAM ha fotografato il settore: un comparto che complessivamente vale quasi 7,3 miliardi di euro (0,44% del Pil nazionale), con 87.549 occupati.

La Federazione Italiana Tiro a Volo conta in Italia 420 società in attività e 21mila atleti tesserati. Il tiro a volo rappresenta un grande orgoglio del Made in Italy, atletico e tecnologico: ai Giochi Olimpici di Rio 2016 la squadra degli azzurri ha visto il maggior numero di atleti qualificati e il tricolore italiano ha conquistato un eccellente numero di medaglie vinte. Alle mirabili performance degli atleti azzurri si aggiungono le prestazioni di dotazioni tecniche made in Italy: 13 delle 15 medaglie assegnate a Rio 2016 sono state ottenute da atleti equipaggiati con armi o munizioni di produzione italiana.

In mattinata, il convegno Sicurezza e legalità nella detenzione delle armi a cura di ANPAM (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni Sportive e Civili), alle ore 10.00 in Hall 7.1 Sala Tiziano B. Interverranno la prof.ssa Roberta Iannone (Sapienza Università di Roma), il prof. Ugo Ruffolo (Università di Bologna) e il Ten. Alessio Carparelli, con la moderazione di Enrico Pagliarini (Radio24, esperto di produzione industriale tecnologica). Al termine, la consueta consegna dei Premi di Laurea.

Sarà un’edizione nel segno di un’offerta ancora più ricca di tecnologie innovative e prodotti dedicati alle diverse community di appassionati che amano vivere appieno la natura e l’esperienza outdoor.

Tra le novità, il pay off Outdoor Passion, che accompagna il logo di HIT Show 2019 e che si concretizzerà in fiera in una nuova area dedicata, con focus sulla produzione outdoor dei top brand di settore. Un arricchimento espositivo che si tradurrà in contenuti innovativi per rendere protagonisti i prodotti dedicati alla passione per la vita all’aria aperta. Al padiglione 6 spazio quindi alle anteprime delle creazioni italian style di abbigliamento tecnico, calzature e tutti gli accessori pensati per chi va a caccia e vive pienamente la natura. Ne saranno protagonisti i visitatori stessi, che potranno esprimere le loro preferenze assegnando gli Outdoor Awards.

Al debutto anche il nuovo progetto di turismo venatorio, con numerose proposte di mete che coniugano la passione per la caccia al piacere di scoprire nuove e affascinanti destinazioni. In calendario il focus sulla sicurezza, pensato sia per i professionisti che per gli amatori, e un programma sempre più articolato di eventi live e momenti formativi alla HIT Arena, compresa l’attenzione al monitoraggio delle specie animali.

Tanti gli appuntamenti con il tiro sportivo e i suoi famosi volti italiani, protagonisti delle competizioni internazionali con l’utilizzo delle migliori dotazioni Made in Italy. Di grande prestigio la partecipazione di due fenomeni azzurri del tiro a volo olimpico: Riccardo Filippelli, recente medaglia di bronzo ai Mondiali di Tiro a volo a Changwon, premiazione che gli è valsa la Carta Olimpica italiana per i Giochi di Tokio 2020, e Silvana Stanco, che si è appena aggiudicata l’oro al GP Marocco 2019 nella gara femminile, nonché oro nella sezione Ladies del Campionato del Mondo di Changwon 2018. Insieme a loro, Francesco Nespeca, sul gradino più alto alla Coppa del Mondo di Para Trap 2018, Cristian Camporese, Martina Maruzzo, e Michael Spada. E poi Davide De Carolis, che sabato e domenica eseguirà esibizioni di tiro a volo dinamico presso il poligono di Montebello Vicentino (VI), e Raniero Testa, recordman mondiale di tiro a volo dinamico.

Durante HIT Show le migliori aziende sveleranno le ultime novità e gli appassionati sportivi potranno incontrare i loro beniamini.

Si rinnova quest’anno l’appuntamento con HIT Dog Show, che vedrà sfilare 1.500 cani di razze diverse, per un weekend di festa e grande spettacolo dedicato a tutta la famiglia. Oltre alla pregiata ‘certificazione’ per il campionato, HIT Show metterà in palio il 1° Trofeo Hunting Dog Show 2019.

Link al calendario completo della manifestazione: www.hit-show.com/it/

Il regolamento visitatori è disponibile al link: https://www.hit-show.com/images/pdf/A4_Regolamento-visitatori-ITA_2019.pdf