Il Vicenza cede il passo alla capolista Empoli: 0-2

Un Lane a testa alta cede il passo alla capolista: al Menti vince l’Empoli 2-0

LR Vicenza 0

Empoli 2

LR Vicenza: Grandi, Bruscagin, Pasini, Cappelletti, Beruatto, Agazzi (54’ Vandeputte), Pontisso (65’ Cinelli), Rigoni, Zonta (81’ Jallow), Longo (65’ Gori), Giacomelli (54’ Lanzafame). All. Di Carlo

Empoli: Brignoli, Sabelli (76’ Fiamozzi), Casale, Romagnoli, Terzic, Haas, Stulac, Ricci (64’ Zurkowski), Bajrami (76’ Crociata), Mancuso (83’ Matos), La Mantia (64’ Moreo). All. Dionisi

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino)

Reti: 8’ Mancuso (E); 96’ Matos (E) (rig.)

Niente da fare. Il Lane non può nulla dinanzi alla capolista Empoli che passa al Menti per 2-0 grazie alle reti di Mancuso nel primo tempo e di Matos, su rigore, allo scadere.

I ragazzi di mister Di Carlo, però, vendono cara la pelle, giocando a testa alta senza concedere troppo agli avversari.

L’Empoli si presenta al Menti col miglior attacco della Serie B grazie ai 49 gol messi a segno, miglior attacco in trasferta con 25 reti siglate ed unica squadra ad aver subito una sola sconfitta in tutto il campionato cadetto 2020/21, in 27 giornate.

In casa Vicenza panchina numero 200 per mister Di Carlo nella sola regular season di Serie B e traguardo di 150 presenze in campionato con la maglia biancorossa per Luca Rigoni.

All’8’ gli ospiti sbloccano il risultato con Mancuso che, da autentico rapace d’area, ribadisce in rete la sfera che Bajrami aveva calciato sul palo un secondo prima, coronando nel migliore dei modi un’azione magistrale concretizzatasi sulla corsia di destra.

Al 19’ Grandi mette in corner la punizione di Stulac calciata dai venticinque metri.

Al 22’ il portiere del Lane chiude sulla conclusione di Ricci servito in area da Mancuso.

Al 47’ incursione di Sabelli che lascia partire un destro dal limite che si spegne fuori area.

Al 49’ Terzic scodella un traversone dalla sinistra per La Mantia che calcia debole tra le braccia di Grandi.

Al 61’ biancorossi vicini al pareggio con Lanzafame che, liberato dal tacco di Longo, prova a metterla a giro sul secondo palo ma Brignoli para.

Al 68’ Vicenza sfortunato con il tiro secco di Bruscagin che si stampa sul palo, carambola sulla schiena dell’estremo difensore dell’Empoli e finisce in angolo.

Al 78’ la formazione guidata da Dionisi potrebbe chiudere il match ma Haas, innescato da Crociata, spreca malamente a pochi passi dalla porta.

Al 93’ Brignoli compie un vero e proprio miracolo su Rigoni che si gira nell’area piccola trovando un muro provvidenziale.

Al 95’ Grandi abbatte in area Matos: rigore. Dagli undici metri si presenta lo stesso numero 8 dell’Empoli che segna e liquida la partita.

Nel prossimo turno, martedì 16 marzo alle 17, il Lane affronterà in trasferta il Cosenza.

Inviato da iPad