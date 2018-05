Il Vicenza Calcio è di Renzo Rosso

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Momento storico per il Vicenza Calcio che passa dall’incubo della scomparsa al passaggio di proprietà al patron della Diesel Renzo Rosso. La società è stata ufficialmente aggiudicata all’imprenditore dopo l’offerta di 1,1 milioni, l’unica presentata, da parte deella società di Rosso, la Otb. La squadra manterrà la categoria e avverrà come annunciato, l’integrazione con il Bassano Virtus.

Un’integrazione che porterà lo staff bassanese in via Schio, a cominciare dal 54enne Werner Seeber, direttore sportivo deputato e responsabile dell’area tecnica. Come rivela il Giornale di Vicenza, l’allenatore prescelto sarà Giovanni Colella, 52 anni.