Il viceministro Coletto incontra gli infermieri

Il vice ministro Coletto ospite dell’Ordine degli Infermieri

Il sottosegretario di stato alla Salute ha partecipato oggi, giovedì 13 dicembre, al teatro S. Marco, alla cerimonia di consegna dei tesserini professionali ai neo laureati.

“Un’ospite inatteso ma molto gradito. Un regalo ai 60 neo laureati che entrano a far parte ufficialmente da oggi del nostro Ordine”. Così Federico Pegoraro, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Vicenza, ha commentato la presenza del vice ministro alla Salute Luca Coletto, intervenuto al Teatro S. Marco a Vicenza per la cerimonia di consegna del tesserino professionale.

“In verità – ammette Pegoraro scherzando – trattandosi di un evento programmato da tempo, avevamo invitato l’assessore regionale Coletto, ma siamo ben felici di aver accolto il vice ministro”.

Assieme a Coletto alcuni rappresentanti dell’Ulss 8 “Berica” e l’assessore alla famiglia e alla comunità del Comune, Silvia Maino.

Oltre ai 60 nei laureati, nel corso della cerimonia sono state premiate anche le tesi di laurea partecipanti al concorso “A spasso con Tesi”, giunta alla settima edizione. Il premio, coordinato da Arianna Saugo, è andato a Greta Comparin e Silvia Maddalena, classificatesi a pari merito. Per il master in management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie, la vincitrice è stata Claudia Cavaliere.

La serata è stata aperta da una performance di danza contemporanea, parte integrante del progetto “I dance the way I feel” voluto dagli “Amici del quinto piano” dell’ospedale S.Bortolo di Vicenza, che offre gratuitamente incontri di Qi gong e danza contemporanea per donne con tumore al seno, pazienti ed ex pazienti oncologici e amici all’interno del museo Chiericati di Vicenza. Si sono poi succeduti alcuni interventi e letture da parte della consigliera Monica Vaccaretti e Cristian Dall’Olmo, volti a sottolineare sia gli aspetti etici della professione, sia i principali contenuti del “Patto infermiere – cittadino” che – come ha sottolineato il vice presidente dell’Ordine Stefano Bigarella – “Ci impegna da tempo in una serie di azioni volte a tutelare i cittadini, in sinergia con i soggetti che si occupano di sanità”.