Il vento e la grandine fanno danni. Vetri in frantumi, un tetto scoperchiato. Paura alla sagra: vola via la tensostruttura

I social pullulano in questi minuti in cui il maltempo imperversa nel Vicentino di segnalazioni di privati cittadini. A Sovizzo segnalati vetri delle auto in frantumi, a Montecchio i cittadini segnalano un pezzo del tetto della palestra della scuole elementare “Milani” scoperchiata. Sempre da Montecchio, tramite social, viene segnalato un uomo ferito alla testa per la grandine. Alla sagra in corso ad Alte Ceccato il diluvio ha fatto volare via parte della tensostruttura: nessun ferito. Una pianta abbattuta a Costabissara dal vento, una anche a Montebello e c’è uno smottamento segnalato a Monteviale in via Brunori.

Trissino, foto di Giorgia Grande

Brogliano, foto di Sara Castello