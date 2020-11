Il Veneto rimane per ora in zona gialla: 5 regioni cambiano colore

E’ ufficiale. Quattro regioni passano dalla zona gialla alla zona arancione. Si tratta di Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Umbria. Si attende la conferma dello spostamento della Campania direttamente in zona rossa, mentre l’Alto Adige si è autodichiarato in zona rossa. Il cambio di colore e quindi di restrizioni, viene deciso, come è noto sulla base di un automatismo fondato su 21 parametri, fra i quali il rapporto tamponi-positivi, l’indice RT e la tenuta del sistema ospedaliero. Nonostante l’aumento di ricoveri il Veneto ha un numero elevato di terapie intensive in rapporto agli abitanti e di queste una percentuale occupata inferiore alle altre regioni italiane.

Sono in zona rossa: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria

Zona arancione: Liguria, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Puglia, Sicilia

Zona gialla: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Toscana, Veneto.

La Provincia di Bolzano è stata dichiarata dal governatore Kompatscher «zona rossa»