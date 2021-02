“Il Veneto Imbruttito” per i maestri di sci di Asiago: raccolti più di 4mila euro in 24 ore

Ieri mattina la pagina ironica de “Il Veneto Imbruttito”, che consta più di 345mila followers, ha organizzato una raccolta fondi on-line per aiutare i maestri di sci di Asiago della Scuola Sci Verena. “Era una cosa simbolica – spiega Andreas Ronco, il fondatore della seguitissima pagina di meme in salsa veneta – per ripagarli almeno di alcune spese che avevano avuto in previsione dell’apertura che è stata negata all’ultimo momento. Beh grazie a tutti, l’obiettivo erano 1.000€ e siamo già arrivati a 4000€! Per donazioni sopra i 20€ vi verrà inviata la fascia scaldacollo della Scuola Sci Verena”. I maestri, che sono stati contattati da Ronco e hanno detto che utilizzeranno i soldi anche per far fare corsi gratuiti a gruppi di bambini che non possono permetterselo.