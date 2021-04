Il turismo ai tempi del green pass

di Umberto Baldo

Ma voi ve lo andreste a fare un bel viaggetto in India, dove si bruciano i cadaveri dei morti da Covid-19 per strada su pire improvvisate, tanto che sta finendo la legna da ardere?

O magari in Brasile, che grazie al negazionismo del Presidente Bolsonaro è diventato una gigantesca fucina di varianti, che gli esperti stimano in ben 92 ceppi diversi, e dove a Manaus il 75% degli abitanti è infetto, con buona pace dei sostenitori dell’immunità di gregge?

E cito solo i due casi più eclatanti, quelli in cui si parla apertamente di catastrofe sanitaria, ma credo siano ancora molte le aree del pianeta in cui l’epidemia è fuori controllo, anche se magari i Governi minimizzano o taroccano i dati.

Risulta evidente che questa pandemia mondiale, la prima nella storia dell’umanità grazie alla mobilità offerta dai moderni mezzi di comunicazione, mostra chiaramente che l’idea di salvarsi senza i Paesi più deboli, quelli che non hanno brevetti e catene di produzione dei vaccini, è non solo ridicola, ma diventa anche una scelta controproducente, visto che i virus non si fermano alle frontiere, e sviluppano in continuazione nuove varianti.

Certo qualcuno potrebbe anche immaginare di chiudersi nella “fortezza Europa”, bloccando ogni ingresso o uscita, ma capite bene che nell’era della globalizzazione si tratta quanto meno di un’idea balzana, per di più irrealizzabile viste le interconnessioni esistenti fra i sistemi economici, che obbligano alla mobilità di uomini e di merci.

E lo abbiamo ben visto un anno fa a quanto servano i cosiddetti blocchi degli arrivi da Paesi in cui l’epidemia è fuori controllo. Allora si bloccarono, comunque in ritardo, i voli da Wuhan e dalla Cina; adesso si bloccano quelli dall’India e dal Brasile.

Eppure le varianti brasiliana ed indiana sono arrivate lo stesso in Europa ed in Italia.

Ed il perché lo capisce anche un bambino.

Il blocco dei soli “voli diretti”, ad esempio dall’India, non ha alcun senso se non si riesce a impedire la cosiddetta “triangolazione”. Che banalmente vuol dire che se un cittadino indiano vuole arrivare qui da noi, acquisterà un biglietto ad esempio per Mosca, od Amsterdam, e da lì arriverà indisturbato in un nostro aeroporto.

Almeno da Roma ci risparmino le ”prese per il c….”, cercando di farci credere che schiere di operatori sanitari circondano gli aerei, e “filtrano e tamponano” i viaggiatori in arrivo dall’India.

Non è così, e la realtà è purtroppo quella che abbiamo toccato con mano nei giorni scorsi proprio qui nel nostro Veneto.

I componenti di una famigliola di ritorno dall’India, dove avevano partecipato al pellegrinaggio del Kumbh Mela, che prevede anche un bel bagnetto nel Gange (sic!!!!!!!!), quando sono atterrati all’aeroporto di Orio al Serio hanno usato un taxi per tornare a casa, a Villaverla, provincia di Vicenza.

Teoricamente avrebbero avuto contatti con il solo taxista, ma pensate quante altre persone sono poi salite su quel taxi. Arrivata a Villaverla la famiglia si è chiusa di propria iniziativa in casa per una settimana, e quindi non si sarebbero verificati particolari fattori di rischio in loco, anche se il condizionale in queste faccende a mio avviso è sempre d’obbligo.

Ma chissà quanti altri indiani sono rientrati in Italia “alla chetichella” nelle scorse settimane, e quanti rientreranno grazie alle triangolazioni, e questo conferma che pensare di fermare il Covid-19 alle frontiere aeroportuali, ma anche a quelle terrestri, è come credere di poter prevedere i terremoti.

Mi sembrava importante fare queste considerazioni proprio in questi giorni, in cui il Parlamento Europeo (540 voti favorevoli, 119 contrari e 31 astenuti) ha dato il via libera all’adozione del “green pass” che dovrebbe facilitare gli spostamenti dei cittadini tra gli Stati membri.

La campagna di vaccinazione di massa in corso in tutta Europa rende verosimile, ma io aggiungo “varianti permettendo”, una ripresa degli spostamenti, soprattutto turistici, all’interno del nostro continente.

L’idea che sta alla base del pass vaccinale, che i parlamentari europei hanno chiesto si chiami “Eu covid-19 Certificate” anzichè “Digital Green Certificate” è molto semplice. Ed è quella di dotare i cittadini comunitari di un documento, non obbligatorio, per permettere loro di entrare in un altro Paese della Ue.

Gli Stati che accetteranno questo “pass” dovrebbero ovviamente far cadere determinate restrizioni finora imposte ai viaggiatori, tipo obbligo di tampone o di quarantena, restando comunque nel loro potere decidere eventuali regole diverse.

Non pensiate che con il voto favorevole del Parlamento Europeo la faccenda sia chiusa.

Tra una decina di giorni, Consiglio Europeo, Commissione Ue ed Eurocamera cominceranno a discuterne insieme per trovare un accordo, con l’obiettivo dichiarato di far entrare in vigore il nuovo “strumento” a giugno, per renderlo operativo a luglio.

E se immaginate che sarà una passeggiata, vi sbagliate di grosso!

Perché il Parlamento vorrebbe una “cornice coerente” a livello comunitario, una “armonizzazione” dell’arlecchinata di norme e misure adottate nell’ultimo anno da parte dei singoli Stati.

Facciamo un solo esempio per capirci?

Gli ungheresi sono stati vaccinati con il russo Sputnik, siero non autorizzato dall’Ema.

Immagino possa escludersi che per non aver usato Pfizer, Astrazeneca o Moderna, ai magiari vaccinati possa essere impedito di spostarsi all’interno della Ue, ma sembra assodato che i singoli Stati possano comunque decidere qualche misura (test o isolamento fiduciario) a carico degli ungheresi. Pensate che Orbàn sarà d’accordo?

Ma si potrebbero evidenziare molti altri aspetti che renderanno difficoltosa questa trattativa.

Quanto sarà impegnativo trovare una quadra a livello comunitario lo si deduce dalle difficoltà che incontra nel nostro Paese l’attivazione del “Green Pass” che il Governo ha inserito nel cosiddetto Decreto Riaperture.

Al momento non si sa se si tratterà di un documento cartaceo o digitale, per quanto tempo sarebbe valido (6 mesi per vaccinati o guariti, e 48 ore dopo un test antigenico o molecolare?), a chi dovrà essere richiesto, senza contare l’altolà formale del Garante della Privacy, secondo cui il Decreto Riaperture non garantirebbe “una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi su scala nazionale, ed è gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali”.

Va bene che noi italiani, fra Garanti, TAR, Autority, Soprintendenze, e quant’altro, siamo i campioni del mondo nel complicarci la vita, ma vedrete che trovare ad un accordo non sarà agevole neanche a Bruxelles.

Sicuramente una spinta decisiva per l’adozione dell’Eu Covid-19 Certificate arriverà dagli Stati membri, in primis la Grecia, ma anche Spagna, Italia, Portogallo Croazia, Austria, Polonia, e comunque tutti quelli in cui una bella fetta del PIL deriva dal turismo.

Ma in generale un po’ tutti i Paesi caldeggiano l’idea del Pass vaccinale, anche se io qualche dubbio sulla sua validità continuo a nutrirlo, visto che non è ancora stato dimostrato scientificamente che una persona vaccinata non possa essere contagiosa.

E va comunque considerato che una forte spinta verso un documento che attesti l’avvenuta vaccinazione viene anche da molti settori economici, a partire dalle Compagnie aeree fino agli operatori turistici.

Non si può negare che la posta in gioco sia molto alta, dato che le vacanze estive sono un argomento assai sensibile per la popolazione di ogni Stato membro dopo un anno di lockdown più o meno continuo, e data la valenza economica del turismo.

Nonostante i dubbi e le difficoltà io penso che, proprio per la posta in gioco, alla fine a Bruxelles un accordo lo si troverà, e in ogni caso sarà meglio di niente.

Al momento sembra che siano in corso negoziati fra la Ue e gli Stati Uniti per garantire i flussi turistici degli americani vaccinati, anche se non risulta che la Ue stia chiedendo reciprocità per gli europei che intendano recarsi negli Usa.

Non risultano invece trattative in corso con la Gran Bretagna, nonostante gli inglesi siano frequentatori abituali particolarmente di Spagna e Grecia.

Tutto questo disegno potrà funzionare solo se le varianti che imperversano in India, Brasile, Sud Africa, Nigeria, non arriveranno a rovinarci la festa in piena estate.

Ma ormai dovremmo avere metabolizzato che la diffusione del virus dipende soprattutto dai nostri comportamenti, e che ad ogni calo di attenzione corrisponde una ripresa dell’epidemia.

Quindi mettiamocela via. Le varianti del Covid-19 continueranno ad imperversare nei prossimi anni, soprattutto nei Paesi meno attrezzati dal punto di vista sanitario, e ci costringeranno quindi a persistere a lungo con le mascherine, con il lavaggio delle mani, con il distanziamento interpersonale.

É un po’ triste, non è popolare dirlo, ma purtroppo è così.