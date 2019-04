Il Tribunale conferma il sequestro di 46 appartamenti per l’Iva non versata

IL TRIBUNALE DEL RIESAME DI VICENZA CONFERMA IL SEQUESTRO DI 46 APPARTAMENTI PER € 4.500.000 OPERATO DALLA GUARDIA DI FINANZA IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI DI UNA INDUSTRIA DEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI INFISSI

Nei giorni scorsi i Giudici del Tribunale di Vicenza hanno rigettato il ricorso di due indagati che, allo scopo di rientrare in pieno possesso del patrimonio del valore di 4.500.000 euro, sottoposto alla misura cautelare dalla Guardia di Finanza, avevano fatto ricorso alla Sezione del Riesame.

Restano, pertanto, sequestrati i 46 beni immobili sequestrati dalle Fiamme Gialle vicentine e intestati a società “schermo”, tra cui appartamenti residenziali, case vacanze, un ristorante e la disponibilità di un posto barca lungo la riviera romagnola e del Lago Maggiore che la Finanza aveva sequestrato nei confronti degli amministratori di una società di capitali vicentina operante nella provincia berica, nonché a Bolzano e Piacenza nel settore della produzione di serramenti ed infissi in Pvc.

Le Fiamme Gialle, avevano scoperto da parte della ditta una rilevante evasione fiscale, continuata nel tempo, per 4.500.000 euro di IVA dovuta e non versata all’erario.

I due amministratori dell’impresa in questione, W.J., bolzanino di 67 anni, e S.I., vicentina di 53 anni, sono stati pertanto segnalati alla Procura della Repubblica di Vicenza per non aver versato l’I.V.A. dovuta per gli anni dal 2010 al 2014, nonchè nel 2016.

La ricostruzione effettuata dai finanzieri, quindi, è stata confermata pienamente legittima dal Giudice del Riesame che ha rigettato la richiesta di dissequestro.