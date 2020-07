Il titolare de “Il Muretto” di Jesolo chiude il locale

“Scusate se non siamo intervenuti prima, ma sono stati giorni intensi. Comunichiamo che terremo il locale chiuso mercoledì 29 luglio e sabato primo agosto per motivi precauzionali, ma stiamo già lavorando per la prossima riapertura”. Sono le parole di Tito Pinton, gestore della discoteca “Il Muretto” di Jesolo, finita al centro delle polemiche dopo che le immagini della serata di apertura di sabato 25 luglio hanno fatto il giro del web, subendo pesanti attacchi da parte dell’opinione pubblica e di molte istituzioni che criticavano la folla di giovani a ballare in pista senza mascherine.

“Siamo rammaricati per la presa di mira, rispetto a situazioni similari pregresse da parte di altre attività appartenenti alla nostra categoria – scrive Pinton su Facebook – e ci vedremo costretti a rendervi partecipi di come sono state gestite le cose fino ad ora, di come le persone che dovrebbero rappresentarci si sono realmente comportate, di come alcune situazioni siano state molto più a rischio della nostra, di come le regole a quanto pare non siano uguali per tutti ma, soprattutto, di come fino ad ora non si sia mai parlato di tutto ciò”. A conclusione della sua replica, Pinton ringrazia il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, “che per primo si è schierato dalla parte di tutti”.