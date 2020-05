Il Teatro Olimpico segreto (VIDEO)

Il Teatro Olimpico riapre al pubblico domani venerdì 22 maggio dopo più di due mesi di chiusura dovuta all’emergenza sanitaria. Per l’occasione il canale YouTube VicenzaCultura ha pubblicato un video che svela un percorso di visita inedito tra le scene del Teatro palladiano. Si potranno vedere da vicino le prospettive lignee raffiguranti le vie di Tebe realizzate da Vincenzo Scamozzi per lo spettacolo inaugurale dell’Edipo Tiranno di Sofocle e divenute fisse e immutabili nel tempo.Il video è stato prodotto dalla Scuola Holden e da Alessandro Baricco per lo storytelling Palladio Olimpico Project (POP).

Visita #VicenzaCultura: https://bit.ly/VicenzaCultura