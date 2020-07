Il Sole 24 Ore: aumenta il consenso del sindaco di Vicenza Francesco Rucco

Il Sole 24 Ore ha presentato oggi l’esito del “Governance Poll” sui sindaci delle città capoluogo di provincia, con una graduatoria che mette a confronto in percentuale il risultato elettorale di ciascun primo cittadino con il risultato del gradimento attuale.

Per quanto riguarda Vicenza, il sindaco Francesco Rucco supera egregiamente l’esame perché non solo tiene in questo momento difficile, ma aumenta il suo consenso che passa dal 50,6% dei voti ottenuti nel giorno della sua elezione di due anni fa, al 51,4% di adesso, quindi con un indice positivo dello 0,8.

La rilevazione del quotidiano nazionale ha coinvolto 105 comuni d’Italia e Rucco risulta essere al 72° posto, ma sul podio per quanto riguarda il Veneto, alle spalle del veneziano Brugnaro (5°) e del trevigiano Conte (39°), e prima dei colleghi Gaffeo di Rovigo (79°), del veronese Sboarina (84°) e del padovano Giordani (99°).

Il dato risulta piuttosto rilevante se si evidenzia che sui 105 comuni interessati dall’indagine solo 42 risultano essere in crescita di consenso, quindi non sembra essere un gran momento, in generale, per i primi cittadini d’Italia.

Se poi si guarda alla classifica dei sindaci che hanno visto crescere maggiormente il loro consenso, Francesco Rucco occupa il 21° posto grazie a quel +0,8% che, se messo a confronto con gli altri dati in aumento, è più che rispettabile.

“E’ una notizia che apprendo con piacere – fa sapere il diretto interessato – perché significa che c’è un sentiment positivo sul mio operato e su quello dell’amministrazione comunale. Chi mi conosce bene sa che non tendo ad esaltarmi per questi sondaggi ma è sicuramente un risultato che mi sprona a fare ancora di più verso i miei concittadini”.