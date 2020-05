Il Soccorso Alpino Veneto: “In montagna con prudenza, non correte rischi”

Il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, dopo il Cai Veneto, lancia anch’esso un appello a tutti gli appassionati di montagna affinchè la prudenza prevalga sulla voglia di salire in quota dopo due mesi di lockdown. Ecco l’appello:

“Invitiamo tutti a muoversi con prudenza in montagna. Comprendiamo che il desiderio di tornare a posare piede in quota sia tanto, dopo settimane bloccati in casa, ma auspichiamo ugualmente un avvicinamento graduale e accorto, nel rispetto della situazione ancora difficile e delle disposizioni vigenti in materia di Covid – 19.

Riguardo al Pasubio, vi avvertiamo della presenza di neve sulla Strada delle gallerie nei canali e nella parte alta, dopo la 30a, non ancora percorribile. la Strada degli eroi per il Rifugio Papa è pericolosa e bisogna prestare assoluta attenzione.

Non mettetevi in situazioni di rischio, avremo tutto il tempo più avanti per viverci il Pasubio in tranquillità e sicurezza”.

Foto di archivio