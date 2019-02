Il Soccorso Alpino: “Pericolo altissimo di valanghe, fondamentale l’Artva”

Il Soccorso Alpino ricorda il persistere in questi giorni dell’elevato pericolo di valanghe e «invitiamo alla massima prudenza i turisti sconsigliando vivamente escursioni di qualsiasi tipo, dato anche il rischio di probabili distacchi spontanei che potrebbero interessare vie di comunicazione e aree sciistiche. Risulta di fondamentale importanza la dotazione dei dispositivi di autosoccorso, Artva, pala e sonda, anche per muoversi su itinerari consueti, strade forestali, sentieri».

I dispositivi di autosoccorso, come detto Artva, sonda e pala, sono in assoluto i primi a potervi aiutare nel caso di coinvolgimento da valanga, per individuare chi dovesse rimanere sepolto e iniziare ad estrarlo dalla neve. I soccorsi, pure i più veloci e vicini, arriveranno sempre dopo.

In caso di gite fuoripista, con rischio elevato come in questi giorni, lungo itinerari all’apparenza sicuri possono verificarsi distacchi di neve.

Come gli scialpinisti, anche chi indossa ciaspole o scarponi non è esentato dal preservare sé e i propri compagni. Ovviamente, oltre a dotarvi dell’opportuna attrezzatura (con Artva controllato e funzionante, acceso e in trasmissione quando siete in movimento) dovete essere pronti ad utilizzarli nel modo corretto.

Scegliere con cura le zone dove conviene fermarsi evitando di attardarsi sotto grandi pendenze o creste poiché il pericolo può venire dall’alto: valanghe naturali o valanghe provocate da altri sciatori che hanno tagliato il pendio appena sopra, scivolamenti di neve o caduta di seracchi.