Il sindaco Sboarina aderisce a Fratelli d’Italia

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, entra in Fratelli d’Italia. Lo ha annunciato in una conferenza stampa alla presenza di Giorgia Meloni, leader del partito.



“E’ un partito – ha detto Sboarina – nel quale mi sono sempre riconosciuto. Io sono un uomo di destra e in quell’area politica continuo a identificarmi”. E’ una scelta, ha aggiunto, “che colma il vuoto lasciato dalla scomparsa del senatore Stefano Bertacco”.

“Rimango nel gruppo consiliare di ‘Battiti’ (una delle due liste civiche che lo hanno sostenuto alle elezioni come indipendente di destra, ndr) e aderisco a livello nazionale a quella parte politico a cui mi sento di appartenere da sempre per principi e battaglia identitaria” ha concluso Sboarina.

(ANSA).