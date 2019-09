Il sindaco saluta il colonnello Santini

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco ha ricevuto a palazzo Trissino il colonnello Alberto Santini, che lascia l’incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Vicenza.

Il sindaco ha espresso al colonnello Santini il ringraziamento per il lavoro svolto in città e i migliori auguri per il nuovo incarico che lo attende a Bologna.