Il sindaco Rucco sospende il regolamento del commercio in centro storico: “Va rivisto e valorizzato”

Il primo cittadino interviene sul regolamento del commercio in centro storico. Dichiara: “La campagna elettorale è finita. Come già detto il provvedimento è sospeso e va rivisto”



“Il regolamento del commercio in centro storico non è definitivo e desidero precisare alla città ed agli operatori che intendo rivederlo più attentamente anche alla luce delle criticità emerse nei giorni scorsi – dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – . La nostra città ha una tradizione di modernità e di attenzione a tutte le sensibilità presenti e per questo ho deciso di sospenderlo con l’obiettivo di migliorarlo e valorizzarlo. Nelle prossime settimane ci metteremo al lavoro per tutti gli approfondimenti del caso perché non intendo mancare l’obiettivo di ottenere la più ampia condivisione possibile su un provvedimento che ci deve rappresentare come comunità più che come parte politica, anche perché la campagna elettorale è finita da qualche giorno ed il nostro esecutivo può riprendere il lavoro per una città che sia lo specchio del cambiamento ed il cantiere del futuro che è già cominciato con nuove energie e ritrovata serenità”.