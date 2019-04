Il sindaco Rucco saluta il nuovo prefetto Signoriello

Il sindaco Francesco Rucco ha ricevuto ieri a palazzo Trissino il nuovo prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello, subentrato a Umberto Guidato che si è trasferito a Brindisi.



“Oggi ho potuto dare ufficialmente il benvenuto nella nostra città al nuovo prefetto Pietro Signoriello – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. È stato un ottimo incontro che ci ha permesso di evidenziare gli obiettivi comuni per Vicenza e per il territorio provinciale. La priorità di entrambi è sicuramente il tema della sicurezza e un’azione davvero efficace in questo senso non può prescindere dalla sinergia tra le forze dell’ordine e gli attori principali che operano sul territorio. Ringrazio il prefetto Guidato per l’ampia disponibilità, facendogli i migliori auguri per il suo nuovo incarico a Brindisi”.