Il sindaco Rucco e il consigliere Naclerio in sopralluogo al mercato

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco e il consigliere comunale con delega sui temi della sicurezza Nicolò Naclerio, si sono recati al mercato di piazza Duomo e piazza San Lorenzo, dove erano in corso i controlli della polizia locale sul rispetto delle disposizioni contro la diffusione del Coronavirus. Durante il sopralluogo non sono state rilevate violazioni del decreto.“Bene che questa mattina non ci fossero assembramenti ai banchi alimentari, gli unici che si possono ancora tenere aperti – dichiara il sindaco –. Anche nei prossimi giorni la polizia locale effettuerà controlli in tutti i mercati del centro e rionali. Se saranno riscontrate irregolarità, non solo scatteranno le multe e la sospensione delle attività, ma non escludo di introdurre anche nuovi provvedimenti restrittivi validi per la città”.