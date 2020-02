Il sindaco ‘Maci’ su Maty: “Sono stupito che nel 2020…”

“Sono personalmente stupito -dichiara il sindaco di Chiampo Matteo Macilotti- della piega che ha assunto un semplice post su un social network che voleva elogiare una mia concittadina per una prestigiosa attestazione raggiunta. Resto altresì choccato che nel 2020 il colore della pelle possa ancora rappresentare una discriminante per considerare una bellezza italiana o no, tantopiù in una vallata come la mia nella quale le progressive migrazioni avute nel tempo hanno rappresentato un’opportunità di crescita economica e sociale per il nostro territorio, dove l’integrazione è la regola. La nostra forza è quella di sentirci tutti parte di una storia comune. Rinnovo quindi i miei complimenti a Maty nella speranza che questa copertina possa solo rappresentare il primo passo di una bella carriera”.