Il sindaco di Noventa in auto-isolamento

Il sindaco di Noventa Vicentina Mattia Veronese è in auto-isolamento. Lo ha annunciato nel tardo pomeriggio dalla propria pagina facebook. Avendo partecipato, infatti, ad un evento nel quale è stato rilevato un positivo, è stato sottoposto a tampone, assieme ad altri partecipanti. Il tampone è risultato negativo, ma il primo cittadino rimarrà in isolamento per i prossimi giorni, per sicurezza.

Ecco il suo messaggio: “…Informo che, attualmente, non ci sono casi positivi tra i residenti di Noventa Vicentina.

Colgo inoltre l’occasione per informarVi che, avendo partecipato ad un evento pubblico al quale, mi è stato riferito, era presente una persona risultata positiva al tampone coronavirus, pur non avendo avuto contatti diretti con questa persona e non avendo evidenziato alcun sintomo, per senso di responsabilità, ho ritenuto doveroso sottopormi al tampone, che ha dato esito NEGATIVO. Sto bene!

In linea con la procedura indicata dall’Ulss, sono attualmente in isolamento fiduciario.

La mia attività prosegue da casa, tramite videochiamate agli uffici, telefonate, garantendo continua e piena operatività amministrativa”.