Il sindaco di Lonigo – le novità sulle vaccinazioni

La Ulss 8 Berica apre la procedura straordinaria di prenotazione dei vaccini per i nati nel 1942 e nel 1951. A spiegare nei dettagli come eseguire l’operazione è il sindaco Pierluigi Giacomello in questo video. La procedura sarà aperta già da martedì 30 marzo.