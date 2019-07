Il sindaco di Caldogno presidente del Comitato dei sindaci del distretto est dell’Aulss8 Berica

Il Comitato dei sindaci del distretto est dell’Aulss 8 Berica ha nominato ieri sera il suo nuovo presidente che prende il posto dell’ex sindaco di Castegnero Luca Cavinato. Si tratta di Nicola Ferronato, primo cittadino di Caldogno, votato all’unanimità assieme al suo nuovo vice Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina; eletti nell’esecutivo congiunto i sindaci, o loro rappresentanti, dei Comuni di Vicenza, Arcugnano, Campiglia dei Berici, Creazzo, Dueville e Torri di Quartesolo.

Ferronato diventa automaticamente vice presidente della Conferenza unificata la cui presidenza spetterà, fino all’ottobre del 2020, al Comitato Ovest nella figura di Dino Magnabosco che guida il Comune di Montebello Vicentino.

Sull’elezione interviene il sindaco di Vicenza Francesco Rucco che esprime soddisfazione perché “finalmente il Comitato dei sindaci dell’Est ha dimostrato compattezza politica, ritrovando unità sulle scelte rappresentative, diversamente dal passato caratterizzato da frequenti divergenze. Ottima la scelta caduta su Ferronato, sindaco moderato e competente, essendo un medico, che, sono sicuro, riuscirà sicuramente a fare squadra”.

Il sindaco di Vicenza risponde anche alla sollecitazione giunta dai banchi dell’opposizione durante l’ultimo consiglio comunale per una sua candidatura alla presidenza del Comitato e quindi di conseguenza, a partire dall’ottobre 2020, della Conferenza unificata. “L’attuale regolamento della Conferenza – precisa Rucco – non permette che il sindaco eletto presidente possa delegare la carica ad un suo assessore e, francamente, mi sembra un atto coscienzioso l’essermi fatto parte. D’altronde, negli ultimi vent’anni, Vicenza non ha mai avuto la presidenza e mi risulterebbe difficile coprire in modo completo anche questo ruolo, oltre a quello di sindaco di Vicenza e presidente della provincia”.

“Resta il fatto – conclude il primo cittadino di Vicenza – che la città è ben rappresentata dal vice sindaco Matteo Tosetto, mio delegato ufficiale e sempre presente a tutte le riunioni, ora ancor più legittimato con la nuova delega al sociale, tema al centro dei lavori alle riunioni del Comitato, dell’Esecutivo congiunto e della Conferenza unificata”.