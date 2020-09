Il Sindaco di Asiago esprime la propria solidarietà all’hockey Asiago e agli studenti

“Esprimo la mia vicinanza agli atleti dell’Hockey di Asiago e della squadra giovanile dell’Hockey di Asiago, e a tutti i nostri studenti che saranno costretti a mantenere per i prossimi giorni l’isolamento precauzionale. Chiediamo ai nostri concittadini la massima collaborazione nel rispetto delle normative sanitarie, in questo momento di emergenza ricordiamo quanto sia importante dell’utilizzo della mascherina, di igienizzare le mani e l’evitare assembramenti. Sul fronte della scuola, per non fare perdere giorni preziosi di scuola proprio all’avvio dell’anno scolastico, è stata attivata la didattica a distanza”.

Questa la dichiarazione del Sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, a margine dell’isolamento fiduciario degli sportivi dell’hockey e di alcuni studenti asiaghesi, in questo momento in attesa dei risultati dei tamponi.

“Diventa assolutamente necessario il massimo rispetto delle misure anti-Covid da parte della collettività per evitare di ricadere nell’incubo vissuto nei mesi di marzo ed aprile scorsi e per proteggere le fasce più deboli della popolazione”.