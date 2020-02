Il sindaco Bevilacqua: “Maty orgoglio per la Valle del Chiampo, spero di incontrarla a breve”

“Il gruppo Lega di Arzignano ha immediatamente espulso Daniele Beschin. Confermo la mia piena condivisione su quanto deciso” dichiara il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua, dopo lo scoppio della polemica per i commenti sulla copertina di Vogue Italia, dove campeggia la foto della modella di Chiampo di origine senegalese Maty Fall Diba.

“Nel primo pomeriggio di domenica -aggiunge il sindaco- sono stata aggiornata della deliberazione del gruppo, e ho subito approvato l’espulsione immediata, avvenuta in meno di 5 ore. Apprezzo la decisione e risolutezza delle ragazze e ragazzi del mio gruppo politico. Quanto accaduto è stato molto spiacevole. Non solo per l’insensata polemica sul colore della pelle, che nel 2020 non ha alcun senso. Maty Fall Diba è una bellezza italiana. E reputo assurdo ed inutile dover aggiungere altro. Mi scuso pertanto con la ragazza, che spero di incontrare a breve per porgergli di persona i miei più sinceri auguri che per una carriera radiosa e piena di soddisfazioni. Vedere Maty sulla prestigiosa copertina di Vogue, è motivo di orgoglio per tutti i cittadini della nostra Valle del Chiampo”.