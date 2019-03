Il ‘Signore delle Cime’ per sempre al Bertagnoli con Bepi De Marzi e i Crodaioli

“Il Signore delle cime” torna e rimarrà per sempre impresso dove tutto è iniziato: “su in Piatta”, come si dice in Alta ValChampo, nel cuore delle Piccole Dolomiti.

L’appuntamento imperdibile per un rito che si preannuncia collettivo e carico di emozione per gli amanti della montagna e gli appassionati dei canti che celebrano le nostre vette, è fissato per sabato 23 marzo (alle ore 10) al Rifugio Bepi Bertagnoli, posto a 1.225 metri in località La Piatta a Crespadoro.

Per celebrare i 60 anni della composizione del famosissimo pezzo di rara suggestione entrato nel repertorio di tutti i cori di montagna, scritta dal Maestro Bepi De Marzi, fondatore dell’amatissimo Coro “I Crodaioli”, è stata programmata una cerimonia con diversi momenti molto significativi.

Sulla facciata del “Bertagnoli” verrà scoperta una targa che ricorda proprio i 60 anni dalla realizzazione del più famoso canto di montagna, scritto da un allora 23enne Bepi De Marzi in memoria della prematura scomparsa dell’amico Bepi Bertagnoli, travolto da una slavina sulle Piccole Dolomiti il 7 aprile 1951. Bepi era scomparso “su in Piatta”, travolto da una slavina, dopo un’abbondante nevicata primaverile. L’avevano cercato invano per settimane: solo lo sciogliersi delle nevi l’aveva restituito. Toccò poi a De Marzi mettere in musica e in pura poesia ciò che tutti gli amici di Bertagnoli stavano provando.

La cerimonia di sabato inizierà alle ore 10 con la Santa Messa, seguita dalla scopertura della targa che sarà posta sulla parete del Rifugio, seguirà poi il concerto dei Crodaioli diretti da Bepi De Marzi. Al termine ci sarà la possibilità di una sosta per rifocillarsi.

Ricordiamo che il Rifugio Bertagnoli, di proprietà di Veneto Agricoltura, è stato inaugurato nell’autunno del 1958 dall’allora Ministro Mariano Rumor; fu proprio in quell’occasione che gli amici dello sfortunato scalatore, che avevano formato un piccolo coro come CAI di Arzignano guidato proprio da Bepi De Marzi, eseguirono per la prima volta il canto struggente de “Il Signore delle cime”. Oggi questa canta è conosciuta ed amata in tutto il mondo: una poesia in musica che racconta ciò che la montagna dà e ciò che la montagna – a volte – toglie. Un canto ispirato, intriso di fede e di speranza, fatto di note che salgono dal cuore alla bocca di tutti i montanari. Per tutti coloro che amano la montagna e su di essa vivono, lottano, si emozionano, vivono gioie e dolori, infatti, “Il Signore delle Cime” è il canto per eccellenza. O meglio, come ha sempre preferito chiamarlo il Maestro De Marzi: “Una preghiera”.

Foto: Antonella Verza