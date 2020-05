Il sigillo della città di Padova al Prof. Crisanti

Ieri è stato consegnato il sigillo della città di Padova al professor Andrea Crisanti. Apprezzamento che arriva non solo dalla comunità scientifica ma anche dai cittadini, non solo veneti. «Zero decessi, zero contagi – spiega il rettore durante il suo intervento – è la risultanza di un grandissimo lavoro. Quando abbiamo per il secondo giorno riscontrato questo dato, insieme al professor Crisanti, non nascondo sia stata una grande emozione». Poi ha aggiunto: «Oggi la scienza è apprezzata da tutti. Le teorie non devono nascere da fantasie ma dalla scienza pregressa. Sono orgoglioso che la città oggi premi il professor Crisanti. Ma lasciatemelo dire, premia anche l’Università di Padova». “

Quando è stato il momento del Professor Andrea Crisanti, le parole tradivano emozione: «I miei ringraziamenti vanno agli operatori dell’azienda ospedaliera, ai suoi dirigenti. Ricordo i primi giorni quando abbiamo costruito la strategia per difendere l’ospedale e metterlo in sicurezza. Ci sono quindicimila persone al giorno che vi transitano, sarebbe stata una tragedia immane se non ci fossimo riusciti».