Il semaforo pedonale dell’Albera funziona già da martedì

“Il semaforo pedonale dell’Albera funziona perfettamente già da martedì. Il mio assessorato si è prontamente attivato ben prima della segnalazione al Comune del consigliere Giovanni Rolando”. La dichiarazione è dell’assessore Claudio Cicero che ricorda come, in seguito ad un primo guasto dell’impianto, Aim Amcps era intervenuta su indicazione dell’assessorato già la settimana scorsa, utilizzando una scheda disponibile in magazzino che aveva permesso una temporanea riattivazione dell’impianto. Un secondo blocco, avvenuto nel fine settiman,a ha reso però necessaria la sostituzione dell’intero blocco regolatore. L’intervento è avvenuto martedì, giorno in cui è stato rimesso prontamente in funzione l’importante impianto semaforico che consente ai pedoni di attraversare in sicurezza di viale del Sole