Il re della tisanoreica al servizio del L.R. Vicenza Virtus

Si tratta di una partnership importante, che va ben oltre la presenza di un logo a bordo campo, e che si concretizzerà nei prossimi mesi con una serie di incontri con gli esperti che l’Azienda metterà a disposizione dei giovani di ogni età che gravitano nel settore giovanile del L.R. Vicenza Virtus e delle loro famiglie.

Quello della Gianluca Mech S.p.A, azienda di Asigliano Veneto, sarà un contributo legato a educazione alimentare e nutrizione, ambito in cui opera da anni distribuendo con successo nel mercato – tramite farmacie, erboristerie, Centri Intisanoreica e centri estetici – integratori alimentari (liquidi e in compresse) e alimenti dietetici a basso carico glicemico di alto livello qualitativo che si basano sull’impiego di erbe officinali accuratamente e scrupolosamente selezionate.

Nel corso di questi incontri previsti per la primavera 2019 i professionisti del Centro Studi Tisanoreica saranno a disposizione – accanto ai Medici e Allenatori Sportivi della

squadra del Vicenza – per offrire ai ragazzi del Settore Giovanile un percorso formativo strutturato su una corretta alimentazione e per insegnare, ad esempio, a saper leggere

l’etichetta di un prodotto confezionato, dando consigli concreti anche alle famiglie. Inoltre l’Azienda metterà disposizione, per coloro che vorranno farne uso, prodotti a

basso carico glicemico, ricchi di proteine vegetali e di fibre, per integrarli nell’alimentazione quotidiana specifica che uno sportivo deve necessariamente seguire, al fine di facilitare pasti e snack fuori casa grazie a una linea “healthy” e al tempo stesso energetica e gustosa. Si tratta di un “comfort food” ricco di nutrienti in grado di sostituire o integrare un pasto quando si ha poco tempo o di spezzare la fame prima o dopo un allenamento sportivo apportando il giusto carico di energia. Hanno il giusto rapporto tra carboidrati, proteine e grassi e grazie all’ottimo sapore e alle varietà di referenze a disposizione sono molto gratificanti per il palato.

La collaborazione tra Gianluca Mech e LR Vicenza è partita a fine 2018 in occasione della “Christmas Charity Dinner”, alla quale la Gianluca Mech S.p.A. aveva partecipato in qualità di sponsor, un evento di beneficienza promosso da L.R. Vicenza e OTB Foundation per la raccolta fondi finalizzata a dare un sostegno ai territori danneggiati dal terremoto dell’Altopiano di Asiago e per far sentire loro la vicinanza di tutta la provincia.

Renzo Rosso, fondatore e azionista di Diesel, Presidente del gruppo OTB e ora Patron del L.R. Vicenza, impegnato a voler riportare il più in alto possibile la società biancorossa, aveva infatti chiesto supporto ad aziende del territorio ottenendo la piena adesione da parte di Gianluca Mech.