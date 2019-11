Il progetto Bambimbulanza si avvicina a diventare realtà

“Basta la giusta piega, a volte, per fare del bene. Anche con un gesto abituale, quale la piega che la gran parte delle donne fanno dalla parrucchiera, infatti, è possibile fare del bene. Naturalmente grazie alla disponibilità di una parrucchiera sensibile, quale Laura di Cittadella”. Con queste parole Coralba Scarrico, presidente di Vicenza for children – commenta il positivo risultato della raccolta fondi dello scorso sabato pomeriggio, a seguito dell’iniziativa “La piega giusta”, con la quale molte clienti del Salone Laura di Cittadella (Pd) hanno dato il proprio contributo a favore del progetto Bambimbulanza elaborato dalla Croce Bianca e condiviso da Vicenza for children.

Importante testimonial della giornata è stata Ilaria Cusinato, la ventenne campionessa di nuoto di Cittadella, astro nascente del nuoto italiano e promessa olimpica. Nel 2017 ha vinto una medaglia di bronzo ai campionati europei di nuoto in vasca corta. Ha partecipato nei 200 e 400 misti individuale femminile ai campionati europei di nuoto 2018, vincendo due medaglie d’argento. “Prossima sfida – ha assicurato la giovane Ilaria Cusinato – saranno le Olimpiadi di luglio 2020. Ma non si può vivere senza guardarsi attorno e senza lasciare un segno importante. Per questo credo sia importante prestare la propria immagine e dare il proprio contributo a progetti che hanno quali beneficiari i bambini e le loro famiglie”.

“Dobbiamo raccogliere 130mila euro per coronare questo nuovo sogno – spiega la presidente Scarrico – il tutto per poter dare risposte sempre più precise alle fasce più deboli come, naturalmente, i bambini. Siamo fiduciosi e contiamo sulla generosità di molte persone, anche delle aziende del territorio, che fortunatamente sono attente e sensibili, comprendendo l’alto valore sociale di ciò che facciamo ogni giorno”.

Poter contare su un mezzo che abbia tutti gli interni e le dotazioni sanitarie a “misura di bambino”, con decorazioni e personaggi dedicati, come ha evidenziato la Croce Bianca nel testo descrittivo del progetto, può rendere questo ambiente più rasserenante, familiare e sicuro per il bambino, che magari sta già lottando ed è messo a dura prova dalla malattia. “Il mezzo dovrà essere dotato delle tecnologie più moderne – conclude la presidente Scarrico – non solo in termini di dotazioni sanitarie, ma anche di sistemi di sanificazione, in modo da renderlo operativo velocemente ed in sicurezza al termine di ogni servizio. Vicenza for children sarà al fianco della Croce Bianca nella realizzazione di questo ambizioso progetto per i bam