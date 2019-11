Il Professor Marco Trabucchi domani ad Arzignano

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore al Sociale Valeria Dal Lago: “Sarà sicuramente una serata molto interessante con un ospite di calibro nazionale, uno dei maggiori esperti di malattie neurodegenerative. Invitiamo tutti a partecipare. Questa serata è frutto di un progetto realizzato da associazioni di volontariato, assieme all’Ipab Scalabrin e il Comune, finanziato dalla Regione e che prevede tante iniziative in favore di persone adulte/anziane”

“Invecchiare nella postmodernità tra protagonismo e bisogno di comunità”. E’ questo il titolo di un incontro organizzato per giovedì 7 novembre 2019 alle ore 20.30 nella sala polivalente al primo piano del Centro Ricreativo Anziani “A.Mastrotto” di Arzignano. Un incontro che porterà nella nostra città il professor Marco Trabucchi, uno dei massimi esperti in Italia di demenze senili.

“Quali sono le sfide della postmodernità che interessano più da vicino gli anziani?

L’invecchiamento in salute è un’arte o può diventare una normalità vitale?

E’ vero che aiutare gli altri fa vivere meglio e rende longevi?

Anche l’anziano sano ha bisogno di cure?

A chi verranno affidate nei prossimi anni le cure degli anziani?

Perché il caregiving tra persone anziane potrebbe diventare vincente?

Come prendersi cura di chi aiuta l’anziano, in modo che questa relazione

efficace possa continuare nel tempo?

Il Professor Trabucchi risponderà a queste e altre domande e al termine verranno raccolti i nominativi delle persone che fossero interessate a partecipare al corso gratuito per volontari che si terrà presso lo Scalabrin.

Giovedì 7 Novembre 20719 – Ore 20.30

Nella sala polivalente al primo piano del

Centro Ricreativo Anziani ‘A. Mastrotto’

via Cappuccini, 12 – Arzignano

Partecipazione gratuita e aperta a tutti.



Marco Trabucchi, specializzato in Psichiatria a Milano, ha insegnato Neuropsicofarmacologia all’Università Tor Vergata di Roma. È presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria. Ha fondato a Brescia l’IRCCS San Giovanni di Dio dedicato allo studio, alla ricerca e all’assistenza delle malattie neurodegenerative, dove è direttore scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica. È autore di oltre 600 lavori scientifici indicizzati.

Il progetto “Attiviamoci” vede come capofila il Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin”, come partners il Centro Ricreativo Anziani “A. Mastrotto”, l’Associazione Gruppo di Volontariato di Arzignano (G.V.A.), l’Istituto Comprensivo Statale “Goffredo Parise” e come collaboratori l’Associazione Malattia Alzheimer Ovest Vicentino (A.M.A.), l’Associazione Amici del Cuore Ovest Vicentino, il Comune di Arzignano, l’Associazione Pro Loco di Arzignano.